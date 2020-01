Der dritte Bewerb der Vierschanzentournee kann schon eine Vorentscheidung bringen. Verfolgen Sie das Springen ab 14 Uhr im SN-Liveticker.

Die Vierschanzentournee ist von Deutschland nach Österreich übersiedelt. Das Finale in Bischofshofen lässt große Aufholjagden zu, doch wer nach dem Bergisel vorne lag, gewann zuletzt so gut wie immer auch die Tournee. Karl Geiger trägt die Hoffnungen der vielen deutschen Fans, doch der Japaner Ryoyu Kobayashi hat die Führung mit konstanten Leistungen bisher verteidigt und im Vorjahr auch am Bergisel gewonnen.

Von den Österreichern hat nur noch Stefan Kraft eine winzige Chance auf den Gesamtsieg. Für die ÖSV-Adler wird es aber eher darum gehen, vor heimischem Publikum mit guten Einzelergebnissen aufzuwarten.

Das Bergisel-Springen im Liveticker:

