Es ist die Frage, die Skistar Marcel Hirscher seit Wochen bei jedem Pressetermin gestellt bekommt: Aufhören oder weitermachen? Was sagt er bei seiner Pressekonferenz heute Dienstag (11 Uhr)? Wir berichten im Livestream.

Auch am Sonntag nach dem letzten Rennen der Weltcupsaison in Soldeu (Andorra) konnte sich Marcel Hirscher noch nicht festlegen. Er sagte jedoch: "Ich möchte das aber so schnell wie möglich entscheiden."

Der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger freut sich jetzt erst einmal auf seine Familie und aufs private Skifahren.

Am Dienstag steht um 11 Uhr in der Zentrale bei Hirscher-Sponsor Raiffeisen in Wien die traditionelle Nach-der-Saison-Pressekonferenz auf dem Programm. Was er dabei sagen wird, erfahren Sie hier:

Quelle: SN