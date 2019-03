Die "Frage aller Fragen" blieb auch am Dienstag bei Hirschers Pressekonferenz unbeantwortet. Eine Tendenz gebe es - jedoch nur eine ganz leichte. Wir berichten im Livestream.

Der Rekord-Weltcup-Sieger Marcel Hirscher und Raiffeisen-Werbechef Leodegar Pruschak traten in Wien vor die Kameras. Erst gab es einen umfassenden Rückblick auf die höchst erfolgreiche Saison des Salzburgers.

Dann ergriff Hirscher mit einem "Griass eich" das Mikrofon und lud die Presse zu "fast jeder Frage" ein. Diese Chance nutzten die Reporter für "die Frage aller Fragen": Wird er weitermachen oder aufhören?

"Ich muss euch leider enttäuschen", erklärte er und bat um Verständnis, dass es nur 48 Stunden nach dem offiziellen Saisonende noch keine Entscheidung von ihm gebe. "Aufhören wenn's am Schönsten ist" sei keine Option - "sonst hätte ich 2012 in Schladming aufgehört".

Der Spaß am Rennfahren war und bleibt seine Motivation. "Sollten die Grundparameter stimmen, sprich dass ich mental und körperlich in der Lage sehe" - dann sei das ein möglicher Anstoß für eine etwaige kommende Saison, so Hirscher. Er freue sich, dass sein Team und er nie müde geworden seien, motiviert zu arbeiten.

Auf die Frage, welches sein emotionales Highlight der Saison gewesen sei, nannte er Alta Badia als klassischen RTL, den er zum sechsten Mal gewonnen hat. Angesichts der Umstände (Plusgrade) sei der Ausgang dieses Rennens erleichternd gewesen.

Jetzt ist die Familie dran

Auch am Sonntag nach dem letzten Rennen der Weltcupsaison in Soldeu (Andorra) konnte sich Marcel Hirscher noch nicht festlegen. Er sagte: "Ich möchte das aber so schnell wie möglich entscheiden." Der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger freue sich jetzt erst einmal auf seine Familie und aufs private Skifahren, sagte er.

Am Dienstag betonte er, dass seine Sommer mit täglichem Training verbunden seien. "Dass ich auf der Couch huck' und mir fad ist, das gibt's nicht", so Hirscher.

Hirschers Pläne live zum Mitverfolgen

Am Dienstag steht seit 11 Uhr in der Zentrale bei Hirscher-Sponsor Raiffeisen in Wien die traditionelle Nach-der-Saison-Pressekonferenz auf dem Programm. Was er dabei sagen wird, erfahren Sie hier:

