Am Samstag steigt in Wengen das absolute Highlight des Sport-Wochenendes. Am Lauberhorn findet die längste Abfahrt der Saison statt. Gelingt Vincent Kriechmayr der Sieg? Verfolgen Sie das Rennen ab 12.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Vincent Kriechmayr greift wieder an

Das Rennen im Liveticker