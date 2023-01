Ski Alpin live: Super-G der Herren in Wengen - neue Startzeit: 12:00 Uhr

Der alpine Ski-Zirkus der Herren fährt auch an diesem Wochenende in der Schweiz, reist aber von Adelboden nach Wengen. Die Lauberhornrennen starten am Freitag mit einem Super-G. Aufgrund der Wettervorhersage wurde die Startzeit vorverlegt. Verfolgen Sie das Rennen ab 12.00 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Technik-Spezialist Marco Schwarz plant am Freitag einen Start im Super-G

Das Rennen im Liveticker