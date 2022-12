Am Donnerstag steigt in Zagreb der zweite Slalom innerhalb von 24 Stunden. Wer holt sich den Sieg in der kroatischen Hauptstadt? Der erste Durchgang startet um 15 Uhr, die Entscheidung fällt ab 18 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Katharina Liensberger sucht den perfekten Schwung

Das Rennen im Liveticker