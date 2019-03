Luitz sagte vor Sportgerichtshof aus

Vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne hat am Montag eine mehrstündige Verhandlung im "Fall Stefan Luitz" stattgefunden. Dem deutschen Skirennläufer war sein Sieg beim Weltcup-Riesentorlauf Anfang Dezember in Beaver Creek aberkannt worden, da er in einem Aufenthaltsbereich an der Rennstrecke Sauerstoff durch eine Maske eingeatmet und gegen das FIS-Reglement verstoßen hatte.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Die Entscheidung über Luitz wird am Freitag erwartet