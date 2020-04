Macron beendete den Traum von der Tour de France im Juni

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron höchstpersönlich hat auch das letzte Fünkchen Hoffnung der Radsportfans auf einen Start der Tour de France am 27. Juni erlöschen lassen. Das Vorhaben der Veranstalter, die Tour wie geplant bis zum großen Finale in Paris am 19. Juli trotz aller Widrigkeiten mit Fans an der Strecke stattfinden zu lassen, ist somit hinfällig geworden.

SN/APA (AFP)/JEFF PACHOUD Dunkle Wolken über der diesjährigen Tour de France