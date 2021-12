Madeleine Egle: In kleinen Schritten zur großen Olympiafavoritin

Die deutsche Vorherrschaft im Eiskanal wackelt: Rodlerin Madeleine Egle hat sich in der Weltspitze etabliert. Und die Olympiabahn in Peking liegt der Tirolerin besonders gut.



berichtet aus Igls



Was macht eine Weltklasserodlerin am Tag vor ihrem Wettkampf? Madeleine Egle hat nicht etwa trainiert oder sich die Muskeln lockern lassen, sie hat gearbeitet. Bei den Männern und Doppelsitzern die Rodeln vorbereiten oder die Schlitten nach den Läufen zum Transporter bringen, das gehört zu ihren Aufgaben. "Im Team helfen wir uns gegenseitig, das ist ganz normal", sagt die 23-jährige Tirolerin. "Wir haben nicht so viel Personal wie die Deutschen."

Die Dominanz dieser Deutschen war ...