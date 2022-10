Magdalena Egger - die Goldfee vom Arlberg

Der 21-jährige Blondschopf gilt als Österreichs größtes Skitalent - sechsfache Juniorenweltmeisterin ist sie schon.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass in Österreichs Skisport von einem "Jahrhunderttalent" die Rede gewesen ist - eigentlich zuletzt bei Marcel Hirscher und Anna Fenninger. Nun hat Österreich wieder so ein Talent: Magdalena Egger gilt als Frau der Zukunft, hat heuer bei der Junioren-WM in Panorama (KAN) Gold in der Abfahrt, im Super G und im Riesentorlauf sowie Silber mit dem Team gewonnen - womit sie sechsfache Juniorenweltmeisterin ist.

Selbst wenn sich ihr Cheftrainer Thomas Trinker ...