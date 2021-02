Maier fährt in Saalbach zu Meistertitel in Abfahrt

Sabrina Maier ist die neue österreichische Meisterin in der Ski-Alpin-Königsdisziplin Abfahrt. Die Salzburgerin verwies am Sonntag in Saalbach-Hinterglemm die Tirolerin Rosina Schneeberger und Vanessa Nussbaumer aus Vorarlberg auf die beiden weiteren Plätze. Die 26-jährige Maier, Mitglied im lokalen SC Saalbach-Hinterglemm, sicherte sich anschließend auch den Titel der Junioren-Meisterin in der Abfahrt.

Quelle: APA