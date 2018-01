Maier im Vierer von Königssee zum 3. Mal im Weltcup Zweiter

Bob-Pilot Benjamin Maier hat sich am Sonntag einen kräftigen Motivationsschub für die Olympischen Spiele in Pyeongchang geholt. Der Tiroler egalisierte am Sonntag in Königssee mit ex aequo Rang zwei im Vierer seine beste Weltcup-Platzierung und kam damit im Weltcup-Endstand als Zehnter noch in die Top Ten. Sein Landsmann Markus Treichl realisierte als Tageselfter sein bestes Weltcup-Abschneiden.

SN/APA (dpa)/TOBIAS HASE Benjamin Maier und sein Team in Königssee am Start