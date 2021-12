Maier raste aufs Viererbob-Stockerl

Beim Weltcup in Altenberg (GER) rasten die Österreicher Benjamin Maier, Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber als Zweite erstmals in dieser Saison aufs Stockerl.

Die Weltcupzweiten des Vorjahres mussten sich nur den überragenden Deutschen mit Pilot Francesco Friedrich geschlagen geben. Platz 16 gab es für das zweite österreichische Team von Markus Treichl, in dem auch der Salzburger Markus Glück im Bob saß. Maier hatte im Februar auf dieser Strecke in Sachsen WM-Silber geholt und sicherte sich nun 0,13 Sekunden vor dem drittplatzierten Russen Rostislaw Gaitiukewitsch neuerlich Rang zwei. Der Tiroler fuhr in beiden Durchgängen die zweitbeste Zeit. Nach den Rängen vier und fünf in Innsbruck verbesserte sich Maier in der Weltcupwertung auf Rang zwei.

Im Zweierbob holten Maier/Sammer als Siebente ebenfalls ihr bestes Saisonresultat.

Ein gebrauchtes Wochenende war es hingegen für Katrin Beierl, die im Zweierbob mit Jennifer Onasanya nur auf den 16. Platz kam. Die Weltcup-Titelverteidigerinnen hatten 1,58 Sekunden Rückstand auf die siegreichen US-Amerikanerinnen Kaillie Humphries/Kaysha Love. Die gebürtige Kanadierin Humphries, die in dieser Woche die US-Staatsbürgerschaft erhielt, setzte sich mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung vor den Deutschen Laura Nolte/Deborah Levi durch.