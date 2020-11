Skirennläuferin Chiara Mair muss auf den Start beim Parallel-Riesentorlauf in Lech/Zürs am heutigen Donnerstag verzichten. Die Tirolerin wurde positiv auf Covid-19 getestet, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) in der Früh mit. Die 24-Jährige zeige keine Krankheitssymptome und habe sich wie behördlich vorgeschrieben unverzüglich in Quarantäne begeben.

Chiara Mair verpasst das Heimrennen

