Manuel Feller fährt von Platz 28 auf das Podest - Straßer siegt in Schladming

Im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen, dem legendären Nachtslalom in Schladming, hat Manuel Feller ein österreichisches Debakel abgewehrt. Feller, der bis Dienstagfrüh zehn Tage in Quarantäne war, legt vom 28. Platz aus eine klare Laufbestzeit und Aufholjagd hin und wurde noch Dritter. Marco Schwarz landete auf Rang 17, Johannes Strolz und Fabio Gstrein schieden im 1. Durchgang aus. Es siegte der Deutsche Linus Straßer vor Atle Lie McGrath (NOR). Lesen Sie das Rennen hier im Liveticker nach!

Das Rennen im Liveticker: