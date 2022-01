Manuel Feller nach sensationeller Aufholjagd Dritter beim Nightrace in Schladming

Der Slalom bleibt heuer die Wundertüte: Manuel Feller fährt von Rang 28 auf 3, mit Linus Straßer gewinnt erstmals ein Deutscher in Schladming - und ist sechster Saisonsieger.

Wenn Sie fünf Euro für eine Sportwette übrig haben - wetten Sie in jeder Sportart, nur nicht im Herrenslalom. Denn auch der sechste Slalom des Winters brachte ein völlig unerwartetes Ergebnis und am Ende gab es sogar den sechsten Sieger der Saison: Der Deutsche Linus Straßer gewann nach einer bisher eher kurios verlaufenen Saison mit vielen Ausfällen und einem Podestplatz als erster Deutscher überhaupt in Schladming. "Ein unglaubliches Gefühl. Zu Saisonbeginn zwei Ausfälle, dann ein Podest in Adelboden und ein Einfädler in Wengen . Ich wusste eigentlich gar nicht, wo ich vor diesem Lauf richtig gestanden bin", meinte Straßer, der der Ski-Sektion des eher aus dem Fußballsport bekannten TSV 1860 München entstammt. Strasser hatte in der Entscheidung auch das Glück auf seiner Seite - er lag 0,03 Sekunden vor dem jungen Norweger Atle Lie McGrath.

Der Mann des Tages war aber dennoch Manuel Feller. Der wurde vor zehn Tagen positiv auf Corona getestet, war danach zehn Tage in Quarantäne und lieferte am Montag einen Test ab, der mit einem CT-Wert von 31 knapp negativ war. Erst am Dienstagvormittag gaben die Behörden grünes Licht für seinen Start, doch der erste Lauf ist völlig daneben gegangen. Feller merkte man in jeder Bewegung an, dass ihm nach zehn Tagen im "home office" jede Spritzigkeit gefehlt hat. Als 28. qualifizierte er sich haarscharf für den zweiten Lauf - und dort zertrümmerte er fast in Hirscher-Manier die Konkurrenz.

"Es waren keine einfachen Tage für mich. Nach dem ersten Lauf wollte ich eigentlich erst gar nicht mehr hinauf zum zweiten Lauf fahren, so fertig war ich." Doch der zweite Lauf war Feller genau auf den Leib geschneidert: "Der hat vom Radius genau gepasst." Nach überlegener Bestzeit dachte er anfangs "dass ein Platz unter den Top 10 möglich sein könnte, dann vielleicht ein Top-5-Platz."

Es wurde ein Podestplatz, weil wieder einmal der Führende nach dem ersten Lauf in Schladming nach nur wenigen Toren ausgeschieden ist: Das ist Marco Schwarz 2020 passiert, Manuel Feller im Vorjahr und in dem Jahr dem Schweden Kristoffer Jakobsen. Der distanzierte im ersten Lauf die Konkurrenz deutlich, Giovanni Razzoli als Zweiter lag schon um 0,58 Sekunden zurück. Doch Jakobsen erkannte zwischen den Läufen schon richtig, dass "der wichtige Lauf erst kommt". Auch Razzoli sah im zweiten Durchgang kein Ziel.

Für den ÖSV war der letzte Slalom - und zugleich das letzte Herren-Rennen vor Olympia - aber neben dem Ritt von Feller ein Debakel. Denn neben Feller qualifizierte sich nur noch Marco Schwarz für den Finaldurchgang, aus dem er auch recht nachdenklich heraus gegangen ist. "Ich weiß nicht, warum es heuer nicht läuft", meinte Schwarz, dem nach seinem Knöchelbruch zu Saisonbeginn und den danach fehlenden Topresultaten jedwede Leichtigkeit abhanden gekommen ist. Das restliche ÖSV-Team wurde regelrecht aufgerieben: Michael Matt fehlte nach einem positiven Coronatest, Johannes Strolz begann im ersten Lauf zwar bärenstark, schied aber ebenso aus wie Fabio Gstrein und Dominik Raschner. Österreichs Techniker werden erst am 4. Februar zu den Olympischen Spielen nach China fliegen, der Slalom ist am 16. Februar fast der Schlusspunkt.

Das Rennen zum Nachlesen im Ticker: