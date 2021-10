Manuel Feller: "Wir haben die Kurve gekriegt"

Zwei Jahre nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher geht der ÖSV mit Zuversicht in die einstige Problemdisziplin Riesentorlauf.

Am 4. September 2019 war vom Thema Corona noch nichts zu hören und zu spüren, ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel saß noch fest im Sattel und doch war es der Tag, der den ÖSV in seinen Grundfesten erschüttert hat: Marcel Hirscher nahm an diesem Tag Abschied vom Rennsport - und nach dessen Abgang blickte der ÖSV in ein abgrundtiefes Loch just in der alpinen Grunddisziplin Riesentorlauf.

Zwei Jahre später klingt das ganz anders. "Wir haben die Kurve gekriegt", sagt Manuel ...