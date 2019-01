Marc Gisin will nach Reha wieder Rennen fahren

Der im Dezember in Gröden schwer gestürzte Schweizer Skirennfahrer Marc Gisin will nach seiner Reha wieder im Weltcup starten. Der 30-Jährige habe sich zwar noch keinen genauen Plan für die Zukunft zurechtgelegt und müsse den Unfall bestimmt noch mehr verarbeiten, sagte er dem Schweizer Fernsehen am Mittwoch. "Aber grundsätzlich würde ich sehr gerne wieder Skirennen fahren."

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Gisin wurde nach seinem Sturz nach Luzern geflogen