Marcel Hirscher beobachtete die Odermatt-Gala genau

Es wirkte fast wie eine Hofübergabe: Vor den Augen des achtfachen Gesamt-Weltcupsiegers Marcel Hirscher setzte sein Nachfolger Marco Odermatt zur Gala in Alta Badia an - und gewann mit seinen erst 25 Jahren auch schon seinen zehnten Weltcup-Riesentorlauf und holte in der laufenden Saison seinen bereits neunten Podestplatz. "Aber es war ein Kampf von oben bis unten, denn ich war nach der langen Woche und den Rennen zuvor in Gröden schon sehr müde. Aber ich bin glücklich, dass ich noch ...