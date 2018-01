Marcel Hirscher fliegt dem Feld davon

Machtdemonstration im letzten Riesentorlauf vor Olympia: Hirscher siegt mit 1,57 Sekunden Vorsprung auf Feller. Aber Achtung: Ted Ligety meldet sich vor Olympia zurück.

Den letzten Slalom vor Olympia hat Marcel Hirscher am letzten Dienstag in Schladming nach Kampf gewonnen, den letzten Riesentorlauf vor Olympia hat er in Garmisch-Partenkirchen zu einer Machtdemonstration genutzt: Hirscher zertrümmerte die Konkurrenz und gewann schließlich mit unglaublichen 1,57 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Manuel Feller und den US-Amerikaner Ted Ligety (+1,69). Und Henrik Kristoffersen? Hirschers Dauerrivale büßte als Vierter wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup ein.

War Hirscher einst im Slalom eine Klasse für sich, so dominiert er jetzt mehr und mehr den Riesentorlauf. Der Salzburger hat saisonübergreifend sieben der letzten acht Riesentorläufe gewonnen und je länger die Läufe sind, desto klarer wird auch seine Überlegenheit - nicht nur die technische, auch die körperliche. "Es läuft gut, ich fühle mich wohl und ich habe meine Sachen zusammen", meinte Hirscher zu seinem Siegeslauf, den er dennoch nicht als selbstverständlich hinnehmen will. "Nein, selbstverständlich ist in dem Geschäft gar nichts und auch die Siege werden niemals zur Routine." Könnten sie aber fast, denn Hirscher hat bereits seinen 55. Weltcupsieg eingefahren - und: Kein Rennen ohne Rekord. Es war sein zehnter Saisonsieg, so viele Siege sind ihm in einer Saison noch nie gelungen.

Diesmal begleiteten Hirscher zwei Mann auf das Siegerpodest, die man auch nicht erwartet hätte: Erstmals überhaupt stand Manuel Feller in einem Riesentorlauf dort, zum ersten Mal seit Dezember 2015 auch Ted Ligety. Der US-Amerikaner, einst "Mister Riesentorlauf", ist rechtzeitig vor Olympia wieder da - auch das eine kleine Warnung an Hirscher.

Dass es sich für Feller vor Olympia noch mit einem Podestplatz ausgeht, war für ihn eine gewaltige Erleichterung - dass es im Riesentorlauf passiert ist, dagegen keine Überraschung. "In der Disziplin habe ich keine Ausfälle im Hinterkopf, da kann ich ganz unbeschwert angreifen."

Obwohl die Tür für das Olympiateam weit offen stand, konnte sich auch am letzten Wochenende vor der endgültigen Olympianominierung kein Fahrer mehr für das Olympiateam aufdrängen. Romed Baumann gab schon am Samstag nach der Abfahrt w. o. "Ich stelle jetzt einmal meine Ski ins Eck und mache eine Pause, dann sehen wir weiter." Man merkte dem Tiroler - im Grödnertal immerhin noch Sechster auf der Abfahrt - an, wie sehr ihn die Form- und Materialprobleme nerven. Christian Hirschbühl wird zwar für seinen schnellen Schwung gefeiert, schied aber im Slalom drei Mal en suite aus und schaffte es Sonntag als 30. gerade noch in Lauf zwei. Christian Walder kam in der samstägigen Abfahrt zu Sturz. "Die Kraft war aus." Das Ticket ging dann doch an Hirschbühl.

PS: Mike Pircher, Privatcoach von Marcel Hirscher, wird den ersten Durchgang beim Olympiaslalom (22. Februar) setzen, das ergab die Auslosung in Garmisch - keine schlechten Vorzeichen für Hirscher.