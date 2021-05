Marcel Hirscher hat seinen Rücktritt "keine Sekunde bereut"

Österreichs Skiheld genießt sein neues Leben in vollen Zügen. Marcel Hirscher macht jetzt Mode und hält sich in der Natur fit.

Mehr als zwei Jahre ist es nun her, als Marcel Hirscher zum letzten Mal seine Rennski abgeschnallt hatte. Vor 21 Monaten schließlich erklärte der Salzburger am 4. September 2019 als erfolgreichster Skifahrer der Geschichte schließlich seinen Rücktritt. Seither genießt der nun 32-Jährige seinen Ruhestand. Wobei das einzig auf die Rennfahrerkarriere bezogen ist. Denn dank Familie, Hobbys und neuem beruflichen Tätigkeitsfeld ist ihm nie langweilig geworden, wie Hirscher am Rande eines Medientermins in Wals bestätigte.

Hirscher meidet die Öffentlichkeit ...