Marcel Hirscher hat Spaß "auf der anderen Seite"

Vier Monate nach seinem Rücktritt genießt Marcel Hirscher das Leben abseits der Rennstrecken. Er sei gut in seinem neuen Lebensabschnitt angekommen, sagte Hirscher in einem ORF-Interview am Freitag. "Es macht Spaß, zuzuschauen, es macht Spaß, die Entwicklung zu sehen, wohin die Reise geht im Weltcup", sagte der 30-jährige Salzburger. Comeback-Absichten habe er keine, betonte Hirscher.

