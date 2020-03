Marcel Hirscher macht Kniebeugen mit seinem 70-kg-Neufundländer

Der im vergangenen Sommer aus dem Ski-Weltcup zurückgetretene Marcel Hirscher hat in Zeiten der Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen einen speziellen Trainingspartner gefunden. Der Salzburger postete am Freitag auf Instagram ein Kurzvideo, auf dem er Kniebeugen mit seinem Hund Pumba in den Armen macht. Der Neufundländer macht dabei nicht den leichtesten Eindruck.

SN/instagram/marcel_hirscher Hirscher schnauft dabei ganz schön