Marcel Hirscher über die Erwartungshaltung in Österreich: "Es ist hart"

Marcel Hirscher hat in einem Artikel der französischen Sportzeitung "L'Equipe" über sein Los als bester Skifahrer gesprochen. Der 29-jährige Salzburger erlebt die immensen Erwartungen an ihn im Skiland Österreich durchaus als Belastung. "Es ist hart", sagte der siebenfache Gesamtweltcup-Sieger demnach. "Wenn ich Zweiter werde, ist es schrecklich in Österreich, das wird sogar absurd."

SN/APA/BARBARA GINDL Von Hirscher wird immer der Sieg erwartet