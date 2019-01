Marcel Hirscher will nicht mehr jammern, nur Skifahren

Vor der Rekordkulisse mit 39.000 Fans im Slalom von Kitzbühel war Marcel Hirscher auch mit Platz zwei "superhappy". Die Materialdiskussion will der Ski-Superstar beenden und künftig wieder zwei Läufe seiner Extra-Klasse zeigen.

Der tiefe Winter, der am Samstag in Kitzbühel noch einmal Einzug gehalten hatte, konnte dem Hahnenkamm-Slalom nichts anhaben. Im Gegenteil strömten die Fans in Scharen nach Kitzbühel. Rund 50.000 tummelten sich in der Gamsstadt, 39.000 davon auf dem Ganslernhang bedeuteten Rekordbesuch für den Slalom. Perfekte Pistenverhältnisse trugen ihr Übriges zu einem Skispektakel bei, dem nur die absolute Krönung aus rot-weiß-roter Sicht versagt blieb.