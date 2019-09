"Rückblick, Einblick, Ausblick": Unter diesem Motto bittet Marcel Hirscher, wie von den SN exklusiv berichtet, am Mittwoch zur Pressekonferenz. Wir versuchen ebenfalls Rück- und Ausblick.

Das Rätselraten ist vorbei: Am Mittwoch (20.15/live in ORF und Servus TV) wird Marcel Hirscher über seine Zukunft plaudern.Rückblick: Das erste Exklusivinterview, das die SN mit Marcel Hirscher geführt haben, fand just im Gusswerk statt - dem Ort seines sehr ...