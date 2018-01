Marcel Hirschers Vorahnung traf zu

Henrik Kristoffersen siegt im dichten Schneetreiben von Kitzbühel vor Marcel Hirscher - auch weil Michael Matt auf dem Weg zum möglichen Sieg ein selten zu sehender Fehler unterläuft.

In jedem Rennen auf dem Podest - und trotzdem sieglos: Die Bilanz bei den 78. Hahnenkammrennen fiel aus österreichischer Sicht einmal mehr durchwachsen aus. Am Ende konnte nicht einmal Marcel Hirscher für den gewohnten Schlussakkord sorgen - doch das sah der Salzburger in der Woche schon voraus. "So kann es nicht weitergehen", meinte er über seine heurige Siegesserie schon bei seinem ersten Auftritt am Donnerstag.