Marco Schwarz beendet mit seinem Sieg im Riesentorlauf in Kalifornien gleich drei jahrelange Durststrecken. Er fängt Marco Odermatt noch ab - seinen künftigen Gegner im Gesamtweltcup?

Das so ersehnte Gold gibt es im Nachhinein dafür nicht mehr, dennoch hat Marco Schwarz eine Woche nach der WM mit seinem Riesentorlaufsieg in Palisades Tahoe aus österreichischer Sicht endlich einen weißen Fleck ausradiert. Der Kärntner sorgte für den ersten ÖSV-Sieg in dieser Disziplin seit Marcel Hirscher im Jänner 2019. Mit einem entfesselten zweiten Lauf fuhr Schwarz von Rang fünf auf eins und fing damit Riesentorlaufdominator Marco Odermatt noch ab.

Um 0,03 Sekunden - das bei der WM ...