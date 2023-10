Marco Schwarz startet seine (un)mögliche Mission

Als erster echter Allrounder der "Ski-Neuzeit" plant der Kärntner bis zu 45 Weltcupstarts. Wie Technikspezialist Manuel Feller will er in jedem Rennen um einen Podestplatz mitfahren.

Wenn in zwei Wochen, am 29. Oktober, der Skiweltcup in Sölden eröffnet wird, startet Marco Schwarz in einen Winter, wie ihn zuletzt ein gewisser Bode Miller Mitte der 2000er-Jahre in Angriff genommen hat. Der Kärntner ist der neue, einzige echte Allrounder, der vom Slalom bis zur Abfahrt jedes Rennen auf dem Plan hat. Zumindest vorerst. "Ob ich am Ende wirklich alle 45 Rennen gefahren bin, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber bis Weihnachten werde ich jedenfalls überall fahren", sagt Schwarz. 14 Starts also.

Schwarz wird seinen Plan, vermehrt auch die Speeddisziplinen zu bestreiten, intensivieren. Für einen Rennfahrer, der seine Wurzeln im Technikbereich hat, ist das eine riesige Herausforderung. Der junge Norweger Lucas Braathen etwa, der selbst gern den Super-G fahren würde, bezeichnet diese Mission sogar als "unmöglich", der FIS-Kalender würde das nicht zulassen. Schwarz hingegen will Zweifler eines Besseren belehren. Um die körperliche Fitness macht er sich weniger Sorgen. "In der Vorbereitung habe ich nichts anders gemacht, ich fühle mich sehr gut." Er dreht den Spieß sogar um: "Das für mich mental Schwierigste wäre, wenn ich nur eine Disziplin fahren würde. Das könnte ich nicht."

Marco Schwarz: "Größte Unsicherheit ist das viele Reisen"

Freilich aber ist sich der 28-Jährige bewusst, welche Herausforderungen auf ihn warten. "Die größte Unsicherheit ist das viele Reisen, wie ich das managen werde." Sportlich bleibt abzuwarten, ob sich Schwarz, wie erhofft, in allen Disziplinen an der Spitze etablieren kann. Mit Bronze im Riesentorlauf und "Blech" in der Abfahrt hat er sein Potenzial bei der WM im Februar bereits bewiesen. Der erste Speed-Podestplatz im Weltcup, als Zweiter im Super-G, folgte. Schafft es der Slalom-Gesamtsieger von 2021 auch in seiner einstigen Paradedisziplin wieder regelmäßig auf das Podest, dann könnte er Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde und Co. den Kampf um die große Kristallkugel ansagen. "Eines ist klar, es geht in jedem Rennen um die big points", weiß Schwarz.

Der erste aussagekräftige Vergleich mit der Konkurrenz folgt in Sölden. Im Riesentorlauf sei ihm der Knopf vergangene Saison im zweiten Schladming-Durchgang aufgegangen, wo er von Platz 14 zum ersten Podestplatz in der alpinen Basisdisziplin fuhr. "Das war ein Aha-Erlebnis. Da habe ich mir nichts gepfiffen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Ich habe dazu die Wut im Bauch gebraucht", erzählt er. Was er hingegen nicht braucht, ist eine Spezialbetreuung im ÖSV, obwohl er der einzige rot-weiß-rote Anwärter auf den Gesamtweltcup ist. "Ich habe und brauche kein eigenes Team."

Manuel Feller ist fit wie noch nie

Während Schwarz also rund 40 Rennen ins Visier nimmt, bereitet sich sein Kumpel Manuel Feller auf 24 Einsätze vor, 13 im Slalom und elf im Riesentorlauf. Als Fünfter im Slalomweltcup war der Tiroler vergangene Saison der beste der ÖSV-Techniker, damit waren weder die Trainer im Kollektiv noch Feller selbst restlos zufrieden. Dabei hat ihn die WM in Courchevel/Méribel länger beschäftigt, als bisher klar war. Feller war beim Einfahren für den Slalom gestürzt, dann als Führender des ersten Durchgangs ausgeschieden. "Der Sturz hatte lange Nachwirkungen, den habe ich bis in den Juli mitgeschleppt. Keine Ausrede, aber Höchstleitungen waren danach nicht mehr möglich", erklärt der 31-jährige Tiroler.

Nun aber, so Feller, gehe es ihm umso besser, sogar so gut wie seit Jahren nicht. "Konditionell fühle ich mich so gut wie schon lange nicht mehr, beim Gletschertraining habe ich noch nie so wenig schnaufen müssen. So macht das Skifahren wieder richtig Spaß." Diese Fitness und Laune soll die Basis dafür bieten, um in jedem Rennen um einen Podestplatz mitzufahren. "Das ist mein Anspruch und Ziel. Wofür das am Ende dann reicht, werden wir sehen. Die Dichte an der Spitze ist nämlich enorm", sagt der Wahlsalzburger.