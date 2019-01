Marco Schwarz hat sich in einen kleinen Höhenflug hineingesteuert. In den vergangenen fünf Ski-Weltcups fuhr er viermal in die ersten zehn, darunter waren sein Debüt-Sieg im Osloer City Event und Platz zwei im Slalom von Madonna. Einziger Ausfall war nach Halbzeitführung jener im Zagreb-Torlauf. Als Riesentorlauf-Siebenter von Adelboden wartet bei der WM ein straffes Programm auf den Kärntner.

SN/APA (Keystone)/JEAN-CHRISTOPHE B Marco Schwarz überraschte nicht nur die Trainer