Marco Schwarz trainiert nach Kreuzbandriss wieder

Sechs Monate nach seinem im Kombi-Super-G von Bansko erlittenen Kreuzbandriss hat Skirennläufer Marco Schwarz am Mittwoch erstmals wieder auf Schnee trainiert. In Saas Fee in der Schweiz machte der Dreifach-Medaillengewinner der Alpin-WM in Aare seine ersten Schwünge. "Heute habe ich mich mit ein paar lockeren Fahrten belohnt", sagte der Kärntner.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Marco Schwarz darf nach einer Verletzung endlich wieder Skifahren