Maren Lundby siegte in Rasnov - Iraschko-Stolz Sechste

Die Norwegerin Maren Lundby hat am Sonntag den Skisprung-Weltcup-Bewerb in Rasnov (Rumänien) in souveräner Manier für sich entschieden. Die Olympiasiegerin erzielte in beiden Durchgängen die Höchstweite, gewann 23,2 Punkte vor der deutschen Vortagessiegerin Katharina Althaus und kürte sich damit schon drei Bewerbe vor Saisonende zur Gesamtweltcup-Siegerin.

SN/APA (AFP)/DANIEL MIHAILESCU Olympiasiegerin Lundby siegte souverän