Marita Kramer: "Das Ziel ist immer, die Beste zu sein"

Skispringerin Marita Kramer blickt der Saison mit großer Vorfreude und noch größeren Zielen entgegen.

Seit einem Jahr mischt Marita Kramer die Weltspitze im Damen-Skispringen auf, und in dieser kurzen Zeit hat die 20-jährige Pinzgauerin mit niederländischen Wurzeln mehr erlebt als so manche arrivierte ÖSV-Athletin. Einen Team-Weltmeistertitel, acht Weltcupsiege, mehrere Schanzenrekorde, eine Coronainfektion, die sich als Irrtum herausstellen sollte und sie so vermutlich um den Sieg im Gesamtweltcup brachte, sowie eine Auszeichnung als Leonidas-Sportlerin des Jahres später startet Kramer in Nischni Tagil im russischen Ural (Donnerstag bis Samstag) als Topfavoritin in den Weltcup- und Olympiawinter. ...