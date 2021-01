Marita Kramer ist Stammgast auf dem Podest

Die Salzburger Skispringerin holte in Ljubno zwei dritte Plätze. Teresa Stadlober glänzte in Lahti. Die ÖSV-Adler um Stefan Kraft flogen knapp am Stockerl vorbei.

Österreichs Skisprung-Herren waren beim Weltcup in Lahti gut, aber nicht gut genug, um auf dem Podest zu landen. Im Einzel belegte der Salzburger Stefan Kraft bei seiner Rückkehr in den Springerzirkus als bester ÖSV-Adler Rang fünf, Michael Hayböck wurde beim Sieg von Robert Johansson (NOR) Achter und Daniel Huber 17.

Im Teambewerb am Samstag hatte das österreichische Quartett mit Kraft, Hayböck, Huber, allesamt Athleten des Springerstützpunkts Salzburg-Rif, gemeinsam mit Philipp Aschenwald Platz vier belegt. Der Sieg ging an Norwegen 5,9 Punkte vor Polen und Deutschland. Erstmals im WM-Winter ging ein Teambewerb nicht an Österreich, den ÖSV-Adlern fehlten 11,4 Punkte auf das Stockerl. Es war das letzte Teamspringen vor den Weltmeisterschaften in Oberstdorf. "Ein vierter Platz tut schon ein bisschen weh", meinte Kraft.

Besser machten es am Sonntag die ÖSV-Damen im slowenischen Ljubno. Allen voran Marita Kramer, derzeit einen Podestplatz abonniert hat. Beim Überraschungssieg von Eirin Maria Kvandal, einer 19-jährigen Norwegerin, die erst zum zweiten Mal im Weltcup startete, wurde die Salzburgerin Kramer Dritte. Den Saisonauftakt in der Ramsau hatte die Junioren-Weltmeisterin gewonnen. Tags zuvor hatte Kramer die ÖSV-Damen-Equipe im Teambewerb ebenfalls zu Rang drei geführt. Gemeinsam mit Daniela Iraschko-Stolz, Lisa Eder und Chiara Hölzl wiesen die Österreicherinnen am Ende 35,9 Zähler Rückstand auf die Siegererinnen aus Slowenien auf. "Ich bin sehr zufrieden mit meinen Wettkämpfen. Vor allem, weil es nicht die einfachste Schanze für mich ist", sagte Kramer, Vorzeigeathletin des SK Saalfelden.

Im Skilanglauf konnte sich Teresa Stadlober gut in Szene setzen. Die Radstädterin holte am Samstag beim Weltcup in Lahti im Skiathlon (je 7,5 km klassisch und Skating) den beachtenswerten achten Rang. Der Sieg ging einmal mehr an Therese Johaug, die gleich nach ihrer Rückkehr wegen einer pandemiebedingten, fast zweimonatigen Pause der Norwegerinnen wieder das Kommando übernahm. "Ich bin mit meinem Rennen sehr happy. Mein Dank gilt dem Serviceteam, für die es aufgrund des Fehlens von Rudi auch nicht ganz einfach war", erinnerte Stadlober an den kürzlich verstorbenen Servicemann Rudolf Janach.