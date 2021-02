Marita Kramer: "Skifliegen wäre mein Traum"

Marita Kramer fliegt der Konkurrenz im Skisprung-Weltcup auf und davon. Ein SN-Interview über ihren rasanten Aufstieg, ihr Gespür für Luft und die Heimbewerbe in Hinzenbach.

Damen-Skispringen rückt in Österreich zunehmend in den Fokus - und das aus zwei guten Gründen: Zum einen findet von Freitag bis Sonntag in Hinzenbach (OÖ) zum ersten Mal überhaupt eine Weltcup-Tripleveranstaltung statt. Zum anderen ist die 19-jährige Salzburgerin Marita Kramer in Rekordzeit zur weltbesten Springerin aufgestiegen. Der Teenager aus Maria Alm, der im Weltcup für den SK Saalfelden startet und als Sportsoldatin in Hochfilzen stationiert ist, hat im bisherigen Saisonverlauf 360 von 400 möglichen Weltcuppunkten geholt. Derzeit wird sie mit ...