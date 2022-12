Markus Sammer bei Weltcup auf Platz sechs

Bob-Anschieber Markus Sammer vom BSC Salzburg belegte mit der Crew von Pilot Markus Treichl beim Weltcup in Park City (USA) Platz sechs.

Pilot Markus Treichl hat mit seinem Viererbob-Team beim Weltcup in Park City unter zwölf Teams den sechsten Platz belegt. "Ich bin in Park City noch nie gefahren, deshalb sind wir mit dem Ergebnis schon happy. Vor allem im ersten Lauf waren wir super dabei", sagte Treichl, der mit dem Salzburger Sammer sowie Kristian Huber und Sascha Stepan am Start war. Der Sieg ging beim deutschen Dreifacherfolg an Francesco Friedrich vor Johannes Lochner (+0,23 Sek.) und Christoph Hafer (+0,24). Die Österreicher hatten 0,48 Sekunden Rückstand.