Matej Svancer: "Vor einer Schularbeit bin ich nervöser"

Zwei Salzburger Skifreestyler greifen am Sonntag nach Gold im Big Air. Für Svancer ist das WM-Finale "nur" eine gute Ablenkung von der Schule. Lukas Müllauer zeigte als Bester in der Qualifikation auf.

Matej Svancer griff in der Qualifikation noch nicht ganz tief in die Trickkiste.

Zwei Medaillen durfte Salzburg dank Andreas Prommegger schon bejubeln, ein bis zwei könnten am letzten WM-Tag der Skifreestyler und Snowboarder noch dazukommen. Matej Svancer und Lukas Müllauer stehen am Sonntag (10 Uhr/live ORF Sport+) im abschließenden Bewerb, dem Big Air, am Start. Das Duo beeindruckte mit Platz eins und drei in der Qualifikation.

Vor allem Svancer ist alle zuzutrauen, was der 18-jährige Pinzgauer schon oft bewiesen hat. Der gebürtige Tscheche, der vor drei Jahren eingebürgert worden war, gehört ...