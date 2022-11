Matten-Weltcup: Ein Format mit Zukunft?

Im Skisprung-Zirkus ist man nach der Premiere in Wisła uneins, welche Bilder man künftig transportieren will. Der ÖSV-Sportchef sieht in dem "grünen" Weltcup eine einmalige Ausnahme.

SN/AP Der Slowene Anze Lanisek hatte sichtlich Spaß als Gras-Skispringer.