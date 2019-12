Mayer erlitt bei Sturz im Riesentorlauf-Training Zerrung

Zwei Tage nach seinem Super-G-Sieg in Lake Louise hat Matthias Mayer im Training für den Riesentorlauf in Beaver Creek einen Rückschlag erlitten. Der Kärntner stürzte am Dienstag (Ortszeit) schwer und zog sich eine Muskelverletzung am Übergang von der Hüfte zum Oberschenkel zu. Am Mittwoch ist das erste Abfahrtstraining angesetzt.

SN/APA/Archiv/EXPA/JOHANN GRODER Rückschlag für Mayer nach seinem Sieg in Lake Louise