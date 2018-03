Mayer und Kriechmayr gewinnen zeitgleich Aare-Abfahrt - Feuz holt Kugel

Ausgerechnet in der letzten Abfahrt der Saison hat es für die Österreicher doch noch mit dem Abfahrtssieg geklappt - und das gleich doppelt.

Der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr und Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer aus Kärnten gewannen die Abfahrt beim Weltcup-Finale in Aare ex aequo. Zuvor war den ÖSV-Läufern in dieser Saison kein Sieg in der Abfahrt gelungen.

Vier Hundertstel Sekunden hinter den beiden Österreichern wurde der Schweizer Beat Feuz Dritter. Feuz sicherte sich somit zum ersten Mal in seiner Karriere den Abfahrtsweltcup. Der Norweger Aksel Lund Svindal belegte in Aare Rang vier und wurde im Abfahrtsweltcup Zweiter.

"Ich habe gehört, dass der Vincent vorne ist. Das hat mir so getaugt, dass ich Gas gegeben habe. Ich habe versucht, jeden Zentimeter in der Hocke zu fahren. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet beim Finale funktioniert hat, aber es ist lässig", sagte Mayer, dessen Vorfreude auf die WM 2019 dadurch erheblich stieg. "Das ist eine super Piste, da können wir uns schon auf nächstes Jahr freuen."

Für Kriechmayr wog der erste Ex-aequo-Erfolg der Österreicher in der Weltcup-Geschichte doppelt. "Ich habe mich noch mehr gefreut als über meinen Einzelsieg. Ich habe die gesamte Saison über immer wieder meine Chancen ausgelassen, natürlich wollten wir und ich nach Olympia noch einmal was rausholen, und das ist geglückt", sagte Kriechmayr, der in der Olympiaabfahrt im Februar als bester Österreicher Siebenter geworden war.

Das Rennen im Liveticker:

(SN)