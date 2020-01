Mayer zu China-Trip: "Überlegen, ob ich rüberfliege"

Kitzbühel-Abfahrtssieger Matthias Mayer verfolgt die Nachrichten zum Ausbruch des Coronavirus in China genau. Auf den Olympiastrecken in Yanqing soll am 15./16. Februar ein Weltcup als Testevent für die Winterspiele 2022 stattfinden. "Was man jetzt so liest, würde ich es mir wirklich überlegen, ob ich da rüberfliege oder nicht. Ich muss es nicht unbedingt haben", sagte der Kärntner am Sonntag.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kitz-Sieger Matthias Mayer: "Ich muss es nicht unbedingt haben"