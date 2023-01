Medaille hängt hoch für Noah Kallan

Rodeltalent Noah Kallan ist bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Bludenz einer der Mitfavoriten.

32 Sekunden dauert es bis zur Glückseligkeit: So kurz ist ein Lauf bei der Junioren-WM der Kunstbahnrodler in Bludenz am Samstag. Noah Kallan aus Eben gehört nach zwei Stockerlplätzen in dieser Saison zu den Favoriten auf Edelmetall. "Die Abstände sind noch enger als sonst", erwartet der 18-Jährige eine spannende Entscheidung in den beiden Läufen.

Vor allem der dreifache Saisonsieger Kaspars Rinks aus Lettland wird nur schwer zu knacken sein. Im Training stets vorn dabei waren auch die Ukrainer, die dank Unterstützung von Österreichischem Rodelverband und Bundes-Sport GmbH ein Trainingslager absolvieren konnten. "Einen Heimvorteil haben wir nicht wirklich, aber wir waren im Training gut dabei", gibt sich Kallan zuversichtlich. "Hinter dem Letten ist alles offen, aber ich werde zwei Mal meine beste Leistung abrufen müssen."



Im Vorjahr war Kallan Weltcup-Gesamtzweiter, bei der Junioren-WM erreichte der SSM-Schüller Rang sechs.