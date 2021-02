Medaillen-Soll bei Ski-WM erfüllt, Deutsche wollen aber mehr

"Das Soll ist erfüllt, wenn wir zwei Medaillen gewinnen würden. Wir nehmen aber auch vier!" Deutschlands Alpindirektor Wolfgang Maier hatte schon vor der WM die Ziele seines Skiverbandes in Cortina launig auf den Punkt gebracht. Dank Romed Baumann im Super-G und Kira Weidle in der Abfahrt hat Deutschlands Alpinski-Team schon vor WM-Halbzeit mit zweimal Silber das Plansoll erfüllt, will aber bei der ersten WM nach Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther nun mehr.

SN/(APA) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE B Baumann hofft nach zweimal Silber auf weitere deutsche WM-Medaillen

Zuletzt mehr als zwei WM-Medaillen hat es für den DSV 2015 in Vail dank Neureuther, Rebensburg und Fritz Dopfer gegeben. Nun holte der gebürtige Österreicher Baumann seine erste Medaille nach dem Verbandswechsel als Deutscher und die 24-jährige Weidle, beflügelt von Baumanns Silber, die erste DSV-Abfahrtsmedaille seit Bronze von Maria Höfl-Riesch 2013 in Schladming. "Das ist schon eine Hammerleistung von ihr. Wenn wir nach dem bisherigen Saisonverlauf gesagt hätten, sie bewegt sich unter den ersten Fünf, wäre es okay gewesen", lobte Maier. "Nach dem Training war einiges zu korrigieren, und dann haut sie ihr bisher bestes Ergebnis überhaupt raus. Da kann man nur den Hut ziehen. Wir haben in der Abfahrt derzeit ja nur diesen einen Schuss", verwies Maier darauf, dass Weidle derzeit bei den deutschen Speed-Damen Alleinunterhalterin ist. Dabei hatte sich Weidle vor den Weihnachtsfeiertagen wegen eines knöchernen Bandausrisses am Daumen operieren lassen müssen, war danach mit an der Hand festgeklebtem Skistock gefahren. "Natürlich ist das eine Überraschung. Aber ich und der ganze Weltcupzirkus wissen, dass ich schnell Skifahren kann", sagte die in Stuttgart geborene Sportsoldatin vom SC Starnberg. Wie sie sich beschreiben würde? "Jung und hungrig nach mehr." Baumanns Silber habe ihr freilich eine Menge Stress genommen, gestand Weidle. "Wir sind ja ein Team. Und dadurch war der Druck, eine Medaille zu holen, nicht mehr auf mir und alles war viel einfacher." Baumann und seine Teamkollegen hatten bei Weidles Fahrt trotz des eigenen Abfahrtstrainings mitgefiebert. "Ein Traumlauf, es hat perfekt gepasst", lobte der gebürtige Tiroler, der sich der Wichtigkeit seines Edelmetalls bewusst war. "Nach einer Medaille ist das ganze Umfeld immer lockerer. Bei uns im Teamhotel war danach eine richtig coole Stimmung." Der Tiroler war 2019 nach ermüdendem Kampf um Startplätze im ÖSV ins Nachbarland gewechselt, dort erlebt der zweifache Junioren-Weltmeister (2004 und 2006) und Vater mit 35 Jahren einen erneuten Frühling. Auch beim ÖSV war der Mann aus der Biathlon-Hochburg Hochfilzen schon einmal "Türöffner" gewesen. 2013 bei der Heim-WM in Schladming wurden nach einer für die ÖSV-Herren medaillenlosen Woche schon die Messer gewetzt, ehe Baumann mit Bronze in der Superkombi den Bann brach. Ex-Teamkollege Vincent Kriechmayr hatte Baumann nach dem Super-G als "besten Schleicher" bezeichnet, ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel mit einer Textnachricht gratuliert. Natürlich sei es im Gegensatz zu Österreich in Deutschland einfacher, an Startplätze zu kommen, gab Baumann zu. "Hier überspringen Junge sogar den Europacup und trainieren mit dem Weltcup mit." Er werde in der Abfahrt erneut nicht auf eine Medaille schauen, sondern versuchen, wieder sein Maximum herauszuholen, betonte Baumann und machte klar, dass zwei DSV-Medaillen nicht das Ende des WM-Liedes sein müssen. "Ich hoffe schon, dass unser Team noch ein Wörtchen um die weiteren Medaillen mitreden kann." Quelle: APA