"Megaevent" für Slalomstars

Kitzbühel rüstet sich nach Programmänderung für einen Zuschauerrekord auf dem Ganslernhang. Angeführt von Marcel Hirscher erinnert Österreichs Slalom-Team an die "goldene Ära".

Wenn am Samstag (9.30/12.30 Uhr) Marcel Hirscher und Co. um die Fortsetzung der österreichischen Erfolgsserie im Slalom fahren, dann wird der Ganslernhang aus allen Nähten platzen. Der Klassiker in Kitzbühel ist mit rund 25.000 Fans freilich immer gut besucht, diesmal könnte durch die Programmänderung aber sogar ein neuer Zuschauerrekord fallen. "So ein Megaevent ist für uns Österreicher ein Lotto-Sechser", bringt es Manuel Feller auf den Punkt.