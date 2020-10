Mehr Masse ist Kristoffersens Masterplan im Riesentorlauf

In der vergangenen Saison kämpfte Henrik Kristoffersen vergeblich gegen seinen Landsmann Aleksander Aamodt Kilde und den Franzosen Alexis Pinturault um den Weltcup-Gesamtsieg. 161 Punkte fehlten ihm am Ende, obwohl er sowohl für die Slalom- wie auch die Riesentorlauf-Wertung die kleine Kristallkugel gewann. Um in diesem Winter im Riesentorlauf noch brutaler angreifen zu können, hat der früher schmalbrüstige Norweger an Masse zugelegt. Gleich bleibt das eigene Trainerteam.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Henrik Kristoffersen bringt diese Saison mehr Kilos auf die Waage

