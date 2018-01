Mehrwöchige Pause für Elisabeth Kappaurer wegen Mittelhandknochenbruchs

Gut drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele fällt die österreichische Alpin-Skifahrerin Elisabeth Kappaurer verletzungsbedingt voraussichtlich drei Wochen aus. Die Vorarlbergerin zog sich bereits am Montag beim Training für die Europacup-Abfahrt in Zauchensee bei einem Sturz einen Bruch von vier Mittelhandknochen der linken Hand zu. Die Fraktur wurde am Dienstag von Christian Hoser operiert.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Verletzung bedeutet wohl das Olympia-Aus