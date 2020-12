Beim ersten Weltcupbewerb auf der Ski-Buckelpiste in Ruka (FIN) kam Melanie Meilinger aus Mühlbach/Hkg. auf den 26. Platz und sammelte damit fünf Weltcuppunkte.

Katharina Ramsauer aus Krispl-Gaißau kam zu Sturz. Nächste Station ist am kommenden Wochenende Idre Fjäll in Schweden, wo der Freestyler-Tross bereits die Saisonvorbereitung in den vergangenen Wochen absolviert hat.





Quelle: SN