Die Salzburger Buckelpisten-Skifahrerin Melanie Meilinger hat sich an der Spitze der Europacupwertung festgesetzt. In Frankreich erreichte sie einen zweiten und einen dritten Platz.

In Tignes landete die 27-Jährige aus Mühlbach/Hkg. im Einzelbewerb auf Platz zwei hinter der Schwedin Josefina Wersén. Im Dual-Rennen wurde die Österreicherin Dritte. Damit hält sie in der Gesamtwertung vor der nächsten Station in Airolo (SUI) Platz zwei in der Gesamtwertung.

Quelle: SN