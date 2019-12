Meniskusriss bei Odermatt diagnostiziert

Ski-Rennläufer Marco Odermatt fällt länger aus. Der 22-jährige Schweizer erlitt im Riesentorlauf von Alta Badia am Sonntag einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie. Dies ergab die MRI-Untersuchung in der Universitätsklinik Balgrist in Zürich am Montag.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Schlechte Nachrichten für Odermatt