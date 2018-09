Michael Hayböck hofft auf seinen ersten Podestrang in Hinzenbach

Österreichs Skispringer sind am Sonntag beim Sommer Grand Prix in Hinzenbach im Einsatz. Bevor am 3. Oktober im Klingenthal in Deutschland der Gesamtsieger gekürt wird, kommt es in Oberösterreich zum neunten bzw. vorletzten Bewerb der Sommer-Serie. Derzeit führt der Russe Jewgenij Klimow vor dem polnischen Olympiasieger Kamil Stoch.

SN/APA (Scheriau)/ERWIN SCHERIAU Hayböck hat große Ziele